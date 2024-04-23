حي السويس يشن حملة موسعة لإزالة التعديات والإشغالات

شنت رئاسة حى السويس، اليوم الثلاثاء، حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات على على أملاك الدولة والطريق العام بمنطقة شرق حى السويس وبجوار محيط المدارس وفى إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين وتيسيرا لحركة المرور واتخاذ الإجراءات القانونية.

قادت الحملة المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس حى السويس واللواء شريف الشحات مساعد مدير أمن السويس، والعقيد شريف حربرى مأمور قسم السويس ورائد مصطفى سلطان رئيس مباحث قسم السويس، وعماد حمدي سكرتير رئيس حى السويس وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية داخل المحافظة.

نفذ الحملة عددا من قرارات الإزالة إلى عدد من الأكشاك غير المرخصة، فضلا عن إزالة التعديات أمام المحال التجارية وفى منتصف الطريق، كما قامت بإغلاق إداري لعدد من المحال بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة لمزوالة النشاط التجاري المسموح به.

ومن جانبها أشارت المهندس فاتن عبد الغنى، إلى موصلة الحملة داخل نطاق حى السويس لإزالة كافة التعديات والإشغالات بالتعاون مع مديرية أمن السويس برئاسة اللواء حسام الدين أحمد الدح مدير الأمن، مؤكدا على هناك تعليمات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ الإقليم على تشديد على إزالة كافة المخالفات بشأن التعديات على أراضى الدولة وخصوصا بمحيط المدارس .

ولفتت رئيس حى السويس، إلى أنه تم تحذير أصحاب المحال التجارية بعدم وضع أي إشغالات أمام المحلات التجارية أو الكافتيرات أو وضع حواجز أمام البيوت لحجز أماكن للسيارات.

حى السويس يشن حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بشرق الحى 5

حى السويس يشن حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بشرق الحى 1

حى السويس يشن حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بشرق الحى 2

حى السويس يشن حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بشرق الحى 3

حى السويس يشن حملة مكبرة لازالة التعديات والاشغالات بشرق الحى 4