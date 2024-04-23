بالفيديو.. لاجئون سودانيون يتدافعون للحصول على حصص غذائية في تشاد

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لتدافع لاجئين سودانيين للحصول على حصص غذائية يقدمها برنامج الأغذية العالمي في تشاد، والتي يعتمد عليها آلاف اللاجئين.

واضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض التقنين وتقليل حجم الحصص، وذلك بسبب الأعداد المتزايدة من اللاجئين.

ويذكر أن الحرب الأهلية التي يشهدها السودان منذ أكثر من عام، قد تسببت في فرار أكثر من 8 ملايين سوداني من وطنهم إلى البلدان المجاورة، على غرار دولة تشاد المجاورة.

ويقوم المتطوعون في برنامج الأغذية العالمي بتوزيع تذاكر على اللاجئين الذي اصطفوا في طوابير طويلة للحصول على مواد غذائية أساسية كالطحين والزيت والسكر والبقول الجافة.

وحسب ستيجن فيركرويسي فهناك عائلات مكونة من 3 و7 أفراد، ولا يمكن تقديم الخدمات والمساعدات للجميع خلال يوم واحد، نظرا لعدد اللاجئين الكبير، مقارنة بنقص الأغذية.