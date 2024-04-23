ضبط أحد الأشخاص يدير كيانًا تعليميًا وهميًا بسوهاج للنصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (مالك مكتب تجارة وتصدير – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى "أكاديمية بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات "على خلاف الحقيقة" تمكنهم من العمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وكان بحوزة المتهم (عددًا من الشهادات بأسماء أشخاص منسوب صدورها للعديد من الجهات المختلفة - عددًا من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية مطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية – جهاز "لاب توب" بفحصه فنياً تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم تزوير الشهادات الدراسية والنصب والاحتيال على راغبى الحصول عليها.