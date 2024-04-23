ads
الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت خلال الليل مبنى يستخدمه حزب الله في يارون بجنوب لبنان إلى جانب موقع آخر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القوات نفذت هذا الصباح غارة في نفس المنطقة “لإزالة التهديد”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. 
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم في المطلة كانت إنذارات كاذبة.
يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان، إلى جانب التصعيد الجاري بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ أكتوبر الماضي والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله