جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024 أن طائرات مقاتلة إسرائيلية قصفت خلال الليل مبنى يستخدمه حزب الله في يارون بجنوب لبنان إلى جانب موقع آخر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي، أن القوات نفذت هذا الصباح غارة في نفس المنطقة “لإزالة التهديد”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن صفارات الإنذار التي انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم في المطلة كانت إنذارات كاذبة.

يأتي ذلك في ظل انتهاكات إسرائيل لسيادة لبنان، إلى جانب التصعيد الجاري بين حزب الله وجيش الاحتلال منذ أكتوبر الماضي والذي تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الجانبين.