اليوم.. «سياحة النواب» تناقش انتشار سماسرة الحج والعمرة

تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي إحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول: طلب الإحاطة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن الانتشار الملحوظ لسماسرة الحج والعمرة والكيانات المزيفة التي تتعامل في هذا الشأن مؤخرًا.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن ضوابط توزيع حصص تأشيرات الحج على شركات السياحة.

بينما تناقش لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة الدكتور علي جمعة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن قيام قسم الاستبدال بمنطقة أوقاف البحيرة بإرسال خطاب للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأهالي مركز ومدينة دمنهور، مفاده تعديل عدد من الأقساط من 10 أقساط إلى 5 أقساط، وذلك بإرادة منفردة، بالمخالفة للقانون وعليه توقفت الجمعية عن السداد، ولجأت للقضاء، إلا أن الجمعية فوجئت بفسخ العقد.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام سعيد الجاهل، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (قرية الكوم 2 مصنة، قرية أبو حمد) بمركز رشيد، محافظة البحيرة.

وتناقش أيضًا طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن: اشتراطات الإحلال والتجديد للمساجد المقامة بالجهود الذاتية، وعدم البدء في إحلال وتجديد مسجد قرية الصاعدة التابع لإدارة أوقاف عامرية ثان بمحافظة الإسكندرية.