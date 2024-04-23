ضبط 23 حالة سرقة مياه في دمياط الجديدة

شن جهاز دمياط الجديدة حملات لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالمدينة في إطارتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتعليمات المهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن، وتكليفات المهندس أشرف فتحى مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطويرالمدن للأزمات والكوارث والمشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بالمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها وكذا الحفاظ على المرافق العامة بالمدن الجديدة.

وقال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إن اللجنة المشتركة من إدارات التنمية وإيرادات المياه والتشغيل والصيانة والأمن، بالتنسيق مع شرطة التعمير، قامت بشنِ حملة للمرور على جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة، وذلك لضبط وصلات المياه والصرف غير القانونية "الخلسة".

وأضاف رئيس الجهاز، أسفرت الحملة عن ضبط عدد ( 23 ) وصلة مياه مخالفة، من الوصلات غير القانونية بأنحاء متفرقة بالمدينة .

ولفت إلى أنه أثناء الحملة تم أيضا فصل وضبط عدد (3) مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة بدون عداد، ومصادرة كمية كبيرة من خراطيم المياه المستخدمة في رى المسطحات الخضراء وفصل وصلاتها.

وفى ذات السياق تم فصل ورفع عدد ( 4 ) عدادات مياه معطلة واستبدالها بعدادات مياه مسبوقة الدفع، بعد حساب متوسط الإستهلاك عن الفترة السابقة ودفع ثمن العدادات الجديدة ، طبقا للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم مصادرة وإيداع المضبوطات مخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يقوم بعض الأهالي بإنشاء تلك الوصلات دون الرجوع إلى إدارة التشغيل والصيانة بالجهاز، مما يتسبب في إهدار المال العام، والتأثير بالسلب علي كفاءة مرفق المياه والصرف الصحي بالمدينة بما له من أهمية قصوى.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة تكثيف عمليات المتابعة والرصد واستمرار تلك الحملات والمرور الدورى والمكثف على مدار الساعة للحفاظ على المرافق العامة بالمدينة واستيداء حقوق الدولة، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقضاء تماما على ظاهرة سرقة مياه الشرب المخالفة بالمدينة.