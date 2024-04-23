شعرت به فهشم رأسها.. تجديد حبس متهم بقتل مسنة لسرقتها بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة، تجديد حبس متهم بقتل مسنة داخل مسكنها بدائرة القسم، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من أهالي منطقة حدائق القبة يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها.

بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتبين من الفحص أن السيدة تبلغ من العمر 84 عامًا، وقد تعرضت لجرح قطعي في الرأس أدى إلى وفاتها، وبإجراء التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم، وتبين أنه سباك ويبلغ من العمر 35 عامًا، وعلى الفور تم ضبطه.

واعترف بارتكاب الجريمة، بالدخول إلى مسكن المجني عليها بدافع السرقة، وعندما حاولت مقاومته قام بضربها على رأسها مما أدى إلى وفاتها.