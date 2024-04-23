بعد إصابة 21 شخصا.. النيابة تعاين موقع حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر، لمعاينة حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس الصحراوي، والذي أسفر عن إصابة 21 شخصا، وأمرت النيابة بنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما طالبت بسرعة وصول تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة في بطريق السويس الصحراوى بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين، إثر انقلاب اتوبيس يقل مجموعة من الركاب، وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامىة المرور، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب الأتوبيس، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، ويقوم رجال المرور برفع آثار الحادث وسحب الكثافات المرورية، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.