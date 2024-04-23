وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يفتتحان المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش، والتي تتضمن افتتاح ملعب كرة قدم قانوني بالإضافة إلى وضع حجر أساس لإزالة وإنشاء حمام سباحة نصف أولمبي تدريبي.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بتواجده اليوم من أجل افتتاح المرحلة الأولى لتطوير استاد العريش والذي يأتي ضمن احتفالية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة بالعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، حيث يعد استاد العريش صرحا رياضيا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية وهو أيضا رمزًا للتقدم والازدهار الذي تشهده المحافظة بفضل جهود أبنائها المخلصين، ودعم القيادة السياسية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف محافظات الجمهورية، إيمانًا منها بأهمية الرياضة في بناء جيل قوي معافى قادر على تحقيق التقدم والازدهار والنهوض بالرياضة المصرية في جميع المحافظات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن هذا الاستاد يُعدّ نموذجًا متميزًا للمنشآت الرياضية، حيث تسعى وزارة الشباب والرياضة في تطوير الاستاد لجعله منبرا رياضيا يحتذي به، ليوفر بيئة مثالية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وشدد على ثقته الكبيرة بأن استاد العريش سيكون له دور كبير في تنمية الحركة الرياضية في محافظة شمال سيناء، واكتشاف المواهب الرياضية المتميزة، وصقل مهاراتها، تمهيدًا لتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وتابع صبحي: "إنّ ما تشهده محافظة شمال سيناء اليوم من نهضة شاملة في مختلف المجالات، ليؤكد على عزم الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد، فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى في المحافظة، شملت العديد من المجالات الأمر الذي ساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة".

واختتم وزير الرياضة حديثه قائلا: "أودّ أن اتقدم في ختامي حديثي بالشكر للسيد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وكافة المسؤولين في المحافظة على جهودهم المخلصة في سبيل تحقيق التنمية والنهضة في المحافظة، متمنياً لمحافظة شمال سيناء المزيد من التقدم والازدهار، ولشبابها المزيد من النجاح والتوفيق في جميع المجالات".

من جانبه تقدم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة التي يقوم بها في تطوير العديد منّ المنشآت الشبابية والرياضية بالإضافة إلى العمل على النهوض بالرياضة في المحافظة.

وأكد أن محافظة شمال سيناء ووزارة الشباب والرياضة تعملان معا من أجل تقديم أفضل الخدمات للشباب المصري وأبناء المجتمع.

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