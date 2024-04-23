مع ارتفاع درجات الحرارة.. خطوات إنشاء محطة طاقة شمسية أعلى المنازل

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن خطوات إنشاء محطة طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل أو الشركات أو غيرها لإنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة وترشيد النفقات وفقا لمنصة مصر للطاقة الشمسية.

وفيما يلى ترصد “البوابة نيوز” أهم الخطوات التى يجب اتباعها:

1- يلزم أن تكون المساحة المخصصة لإنشاء المحطة ملك خاص للمنشأة أو حق انتفاع لمدة 25 عامًا.

2- قم بمراجعة قائمة الشركات المنفذة من منصة مصر للطاقة الشمسية واختر واحدة منها.

3- تقوم الشركة المنفذة بمعاينة المكان.

4- تقوم الشركة بالاطلاع على استهلاكات العميل وحساب قدرة للمحطة طبقا للقواعد ويمكنك حساب أقصى قدرة لمحطتك الشمسية من على منصة مصر للطاقة الشمسية.

5- تقوم الشركة بتقديم الملف الفنى لشركة توزيع الكهرباء المعنية.

6- بعد الانتهاء من تنفيذ المحطة يتم إعلام شركة الكهرباء لإجراء المعاينة لها وعمل القياسات المطلوبة.

7- تقوم شركة الكهرباء بربط المحطة على الشبكة واستبدال العداد بعداد صافى القياس وتشغيل المحطة.

8- اضمن حقك بحساب الطاقة المصدرة على شبكة الكهرباء بضرورة توقيع عقد ربط محطة الطاقة الشمسية مع شركة التوزيع.