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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

سويسرا تفرج عن أصول مرتبطة بروسيا تعادل قيمتها 318 مليون دولار

سويسرا
سويسرا
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أعلنت وكالة تاسا، اليوم الثلاثاء، عن أن سويسرا أفرجت عن أصول مرتبطة بروسيا تعادل قيمتها 318 مليون دولار.

وفي 2023، قالت الحكومة السويسرية، إنها جمدت أصولا مالية مملوكة لروسيا بقيمة 7.7 مليار فرنك سويسري (حوالي 8.81 مليار دولار)، وذلك في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.

ويمثل هذا الرقم، وهو تقدير مبدئي، زيادة طفيفة عن مبلغ 7.5 مليار فرنك الذي قالت الحكومة السويسرية إنها جمدته العام الماضي بعد أن تبنت الدولة المحايدة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وبعد إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا فرض الغرب عقوبات على موسكو، كذلك جمد جزءا من احتياطيات روسيا الدولية وأصول روسية.

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