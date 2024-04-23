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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. مظاهرات في عدة عواصم ومدن في العالم دعمًا لغزة

مظاهرات في عدة عواصم
مظاهرات في عدة عواصم ومدن في العالم دعمًا لغزة
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عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، لتظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في عدة مدن حول العالم للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخرج الآلاف في مدريد حيث طالبوا الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، وفي إسطنبول خرج الآلاف للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

فيما خرج المئات في مدينة كراتشي الباكستانية لدعم الفلسطينين في قطاع غزة، وحملوا الأعلام الفلسطينية، ودعوا إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون في تل أبيب نعوشاً وهمية وارتدوا ملابس سوداء يوم السبت والأحد للدعوة إلى اتفاق فوري لإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة.

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