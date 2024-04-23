اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة مازيمبي

يستأنف فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة مازيمبي الكونغولي فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب التي أقيمت مساء السبت الماضي بالكونغو.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

ويستعد الأهلى لمواجهة مازيمبى مجدداً في التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولى في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويتأهل الفائز من مباراتي الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز من مباراتي الترجي التونسي أمام ماميلودي صن داونز، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب بين الترجى وصن داونز انتهت بفوز بطل تونس بهدف دون رد فى رادس.

تلقى النادي الأهلي موافقة من الجهات المختصة بحضور 50 ألف مُشجع في مباراة مازيمبي لدعم المارد الأحمر في اللقاء المصيري.