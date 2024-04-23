بالفيديو.. تفاصيل إطلاق تطبيق على الهواتف لتقديم طلبات في مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل وجود تطبيق على الهاتف المحمول لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: “إن الهدف من هذا التطبيق هو التيسير على المواطنين في المحافظات المهتمين بالتصالح وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون الجديد”.

وقال “قاسم” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” على فضائية “صدى البلد” اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الآليات مثل التطبيق الإلكتروني أو المراكز التكنولوجية التي تساعد المواطن على إدخال البيانات.

وتابع، أنه يتم تقديم كل الأوراق المطلوبة بحالة التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع المتعلقة بحوالي 12 بندًا على التطبيق الإلكتروني، بما يوفر وقت المواطن.

وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك حوالي 4700 متدرب من الزملاء العاملين والعاملات في وحدات التنمية المحلية ومديريات الزراعة وتقوم على تدريبهم وزارة التنمية المحلية بشراكة استراتيجية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

