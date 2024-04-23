الضرائب تطالب الممولين أصحاب الشركات بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين أصحاب الكيانات الاعتبارية (الشركات) التابعين للمأموريات المدمجة في كل من منطقة ضرائب القاهرة ثان، ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث، ومنطقة ضرائب القاهرة رابع، ومنطقة ضرائب القليوبية بسرعة استلام أكواد التفعيل الخاصة بهم، عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها، وكذلك ضرورة الربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة (eta.gov.eg )، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023 قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الإقرار للأشخاص الاعتباريين والتى تنتهى فى 30/4/2024.

وأشارت إلى أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى .

وفى نفس السياق يمكن لممولى المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن 16395 أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة، أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.