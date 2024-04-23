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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة الأربعاء المقبل.. وارتفاع الحرارة ليلا

الأرصاد
الأرصاد
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قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة ارتفاع درجات الحرارة وتستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى أن ذروة الموجة ستكون غدا الأربعاء.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متابعة أن درجة الحرارة اليوم ترتفع عن الأمس بفارق 5 أو 6 درجات خلال فترة النهار، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على أغلب المحافظات.

ولفتت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البرودة ستنخفض خلال الـ72 ساعة القادمة ليلا، لتكون أجواء صيفية، بالإضافة إلى نشاط الرياح المحملة بالأتربة.

الارصاد الارصاد الجوية البرودة هيئة الأرصاد 72 ساعة