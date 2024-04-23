اليوم.. «اتصالات النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن ضعف شبكة الإنترنت

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، 4 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة 8 طلبات إحاطة.

تناقش خلال اجتماعها الأول، طلب النائب محمود قاسم، بشأن عدم إدخال الهواتف الأرضية بقرى أبيس بمحافظة الإسكندرية، وطلب النائب طلبة النحال، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بقرية الفالوجا التابعة للوحدة المحلية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن عدم تنفيذ توصيات مجلس النواب بمد خطوط الهاتف الأرضي للمناطق المحرومة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وطلب النائب السيد رحمو، بشأن ضعف شبكة الإنترنت بمركز الحسينية محافظة الشرقية.

وتناقش خلال اجتماعها الثالث: طلب النائبة رقية الهلالي، بشأن تضرر الأهالي من عدم توصيل الإنترنت أو الخطوط الأرضية بكثير من المناطق القديمة والجديدة بمركز المنشأة وخاصة امتدادات مدينة المنشأة والنجوع بها بمحافظة سوهاج، وطلب النائب إلهامي البارودي، بشأن تغطية شبكة الإنترنت الأرضي بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج.

وفي نفس السياق، تناقش خلال اجتماعها الرابع: طلب النائب محمد عوض السيد، بشأن عدم توصيل خطوط التليفونات الأرضية بتقسيمات كثيرة بمدن رأس سدر، وأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، وطلب النائب محمد بهجت الصن، بشأن عدم تنفيذ شبكة الفايبر الأرضية بتوابع مدينة أرمنت الحيط بدعوى عدم الجدوى الاقتصادية بمحافظة الأقصر.