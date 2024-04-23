وزير الشباب والرياضة يفتتح تطوير استاد العريش

الثلاثاء 23/أبريل/2024 - 10:11 ص

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الثلاثاء، محافظة شمال سيناء، ومن المقرر أن يفتتح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش الرياضي ووضع حجر الأساس لحمام السباحة التدريبي وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية وتفقد الأنشطة الشبابية والرياضية "اللقاء الرياضي لشباب الجامعات ويلا كامب واللقاء الشبابي لنادي القيادات والكيانات الشبابية، بجانب حضور ختام مهرجان الهجن وتوزيع الجوائز على الفائزين.

تأتي زيارة وزير الشباب والرياضة إلى محافظة شمال سيناء في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، وضمن الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولون إلى المحافظة.

يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء.