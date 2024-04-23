بالصور.. محلات وأفران للأسماك تغلق أبوابها في ثالث أيام المقاطعة ببورسعيد

أغلقت عدد من الأفران ومحلات بيع السمك بمحافظة بورسعيد، أبوابها، اليوم الثلاثاء، في ثالث أيام مقاطعة شراء الأسماك في بورسعيد لحين انخفاض أسعارها وعودتها إلى الأسعار الطبيعية.

وشهدت أسواق بورسعيد إقبالا ضعيفا من المواطنين على شراء الأسماك بالتزامن مع ارتفاع نسب المشاركين في مقاطعة شراء الأسماك، في الوقت الذي أعلنت محال ومطاعم وجمعيات الانضمام إلى المقاطعة.

ورفض مواطنون محاولات عدد من البائعين خفض أسعار السمك بنسب غير مرضية للمواطنين وردوا عليهم بعبارات ساخرة على الفيسبوك منها:"السمك بايت .. خليه يعفن".

وتبادل التجار وأصحاب المحلات والصيادين الاتهامات فيما بينهم حول أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في بورسعيد بشكل غير مبرر ومغالى فيه.

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