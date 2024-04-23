وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الليتواني تعزيز التعاون في مجالات التعهيد والبريد

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا والوفد المرافق له بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى والبريد والتعهيد والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور آرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا فى مصر.

تناول اللقاء استعراض التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة بيئة داعمة للاستثمارات، والتوسع فى قاعدة الكوادر المدربة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطرق اللقاء إلى أبرز المشروعات التى يتم تنفيذها لتطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة انحاء الجمهورية، كما تم الإشارة إلى التطور الذى يشهده البريد المصرى وأبرز الخدمات التى يقدمها عبر فروعه المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية.

وخلال الاجتماع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المباحثات التى تم تناولها خلال اللقاء تعد بداية للمرحلة الثانية من التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى زيارته لليتوانيا فى أغسطس 2022 والتى شهدت الاتفاق على مجموعة من محاور التعاون مثلت المرحلة الأولى للتعاون بين البلدين فى المجالات ذات الصلة.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن ليتوانيا دولة متقدمة فى مجالات التحول الرقمى والبنية التحتية المعلوماتية وهو الأمر الذى ينتج عنه تزايد الطلب على إقامة مشروعات تفوق قدرة الشركات الليتوانية فى توفير موارد بشرية لها وهو ما يمثل فرص للتعاون بين الشركات الليتوانية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجال التعهيد من خلال تشجيع الشركات الليتوانية لإقامه مراكز تعهيد لها فى مصر توظف الشباب المصرى فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف استكمال المهارات المطلوبة فى سوق العمل الليتوانى فى هذه التخصصات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم بحث التعاون بين هيئة البريد المصرية ونظيرتها الليتوانية من خلال تبادل الخبرات فى مجال تقديم الخدمات البريدية ونقل البعائث وتحفيز التجارة الالكترونية وتقديم الخدمات المالية والبريدية والحكومية. كما تم بحث التعاون فى مجال دعم وتوسيع البنية التحتية الرقمية بمصر من خلال التعاون مع الشركات الليتوانية فى إحلال شبكات النحاس بالألياف الضوئية، بالإضافة إلى التعاون فى مجال التبادل الطلابى بين جامعة مصر للمعلوماتية والجامعات الليتوانية؛ مضيفا أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لاحقا يتضمن عدد من مجالات التعاون.

ومن جانبه أثنى ماريوس سكوديس وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا على التطورات الكبيرة وحجم الانجازات التى تشهدها مصر؛ مشيدا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره من القطاعات الواعدة؛ مؤكدا على دعم الحكومة الليتوانية للشركات للتوسع فى حجم أعمالها داخل وخارج ليتوانيا وإقامة شراكات مع نظيرتها فى الدول الأخرى؛ مشيرا إلى اهتمام ليتوانيا بتطوير البنية التحتية الرقمية لها كما أنها تعد الدولة الأعلى فى أوروبا فى تقديم خدمات الجيل الخامس؛ حيث ان 80% من ليتوانيا تم تغطيتها بشبكات الجيل الخامس.

وأشار وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا إلى أن هناك فرص للتعاون فى مجال البنية التحتية الرقمية من خلال الشركات الليتوانية المتخصصة فى هذا المجال؛ مشيدا بخبرة مصر الكبيرة فى مجال البريد والتى تفتح مجالا لتبادل الخبرات بين البلدين فى هذا المجال.

هذا وقد قام وزير الاتصالات والنقل فى جمهورية ليتوانيا بجولة داخل العاصمة الادارية الجديدة وأشاد بما شهده من انجاز في العاصمة الادارية الجديدة؛ مثنيا على تواجد كافة الوزارت في مكان واحد داخل الحي الحكومى.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة ليتوانيا فى أغسطس 2022 التقى خلالها مع وزراء ومسؤولين فى الحكومة الليتوانية، وكبرى المؤسسات والشركات الليتوانية لبحث تعزيز التعاون بين مصر وليتوانيا فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المتعلقة بالتحول الرقمى وبناء القدرات الرقمية والابتكار التكنولوجى.