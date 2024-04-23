مصدر أمني: رفع درجات الاستعداد وتكثيف خدمات المرور للمساعدة في مواجهة العاصفة الترابية

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، النقاب عن قيام الأجهزة الأمنية المعنية، برفع درجات الاستعداد، وتكثيف التواجد المروري الميداني؛ لمساعدة المواطنين في مواجهة العاصفة الترابية المتوقعة، والارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأوضح المصدر، اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بسيارات الإغاثة العاجلة، وسيارات الدفع الرباعي، والأوناش المرورية، على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المحافظات، وكذلك بالقرب من الكباري الرئيسية؛ لرفع أي معوقات مرورية، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

وناشد المصدر الأمني قائدي السيارات، بمراجعة الإطارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات مع ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادي آثار ارتفاع درجات الحرارة، مع تجنب القيادة في الطرق شديدة الازدحام، لتفادي ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في أوقات الحر القصوى؛ حيث يفضل الخروج في الصباح الباكر، مع التحقق دائما من مياه "الردياتير" وتزويدها دائما للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة، وكذلك استخدام الطرق المسطحة عن الكباري والأنفاق في تلك الأجواء.