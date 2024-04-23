اليوم.. 6 طلبات إحاطة على طاولة «محلية النواب»

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.

تناقش خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن: إنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب - الإسماعيلية من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير اَمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء كوبري وتحمل 50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (50%، 50%)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري أو دورانات في مدخل قرية البياضية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، مع طريق بورسعيد - الإسماعيلية السريع، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين وتسبب الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري علوي لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، حيث إن مدخل القرية عبارة عن دورانات غير آمنة، وقد تم الموافقة على عمل كوبري علوي بناءً على بروتوكول موقع بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024.

فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-TURN) أو كباري علوية للدوران للخلف (Flyover) لقرى الخريجين (الشجاعة وآليشع وآدم) – محافظة البحيرة في مواقع مدروسة لتلبية الغرض، وذلك أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادي النطرون، بالرغم من التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه إذا تم إغلاق الملفات المنفذة حالياً، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تصل إلى 14 كم في الاتجاه الواحد، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، و طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن عدم تفعيل حصص الشباب في مشروعات التنمية بالمساحات المخصصة أسفل الكباري التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.