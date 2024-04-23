190 مشاركا بالنسخة الأولى من مؤتمر البحوث الطلابية بعلاج طبيعي قناة السويس

نظمت كلية العلاج الطبيعي مؤتمرها السنوي الأول للبحوث الطلابية والإبداع بعنوان "الذكاء الاصطناعي والعلاج الطبيعي نحو حياة أفضل".

جاء المؤتمر بإشراف الدكتور محمد علي سرحان عميد الكلية، والدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ومدير مركز الدعم الأكاديمي بالجامعة.

وبتنظيم وحدة الدعم الأكاديمي بالكلية برئاسة الدكتورة أمل إبراهيم مقرراً، والدكتورة مي محمد جمال منسقاً.

بدأت فاعليات المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأشار الدكتور محمد عبد النعيم، إلى أن مشاركة 190 طالبا وطالبة من الدفعة الأولى للكلية في مؤتمرها الأول يمثل إنجازا كبيرا، ويدل على مدى حرص الطلاب على المشاركة، لافتا إلى البوسترات العلمية، والابتكارات التكنولوجية المُقدمة من الطلاب تعطى انطباع إيجابي لتميز الطلاب وتبشر بمستقبل واعد.

ومن جانبه قدم الدكتور محمد سرحان الشكر لرئيس الجامعة لدعمه الكبير للكلية التي تخطوا عامها الأول، مُرحبا بالدكتور محمد عبد النعيم على حرصه الشديد على متابعة جميع المؤتمرات البحثية على مستوى الكليات، موضحاً أن جميع الأبحاث التي قدمها الطلاب تستهدف تحقيق بعض من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة الإنسان، كما يسعى المؤتمر إلى خلق بيئة للبحث والنشر العلمي بين الطلاب من جهة والتعاون مع أساتذتها من جهة أخرى، والعمل على إرساء مبدأ " أخلاق - علم - عمل" شعارا لكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس والالتزام والتعهد بتنفيذه.

وعن محاور المؤتمر أفاد الدكتور تامر شوقي أنها تتناول الطرق الجديدة والمبتكرة في تشخيص الحالات في العلاج الطبيعي وهى:

. استخدام الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في تحليل بيانات المرضى.

. ⁠الأساليب العلاجية المبتكرة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي.

. ⁠الحفاظ على صحة الإنسان والأسرة.

وفي نهاية المؤتمر قامت إدارة الكلية بتكريم الفائزين، ومنحهم جوائز التفوق، مع تصعيد الأوائل منهم لتمثيل الكلية على مستوى الجامعة.