التجار يشعرون بالخطر.. حملة لمقاطعة الأسماك في دمياط

شهدت محافظة دمياط، اليوم الثلاثاء بداية انطلاق حملات المقاطعة لشراء الأسماك نظرا للارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأسماك، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوات كبرى من أجل عدم شراء الأسماك ومقاطعتها لحين نزول الأسعار التي أصابها الجنون وباتت تزيد بصورة يومية.

الجدير بالذكر أن محافظة دمياط هي بلد الأسماك وبها ثلثي أسطول الصيد المصري وحلقة السمك في مدينة عزبة البرج في دمياط بها من الأسماك مختلف الأنواع والأشكال مما دفع العديد من تجار الأسماك صباح اليوم الثلاثاء إلى تخفيض أسعار عدد كبيرا من الأسماك بعد أول ساعات في دعوات المقاطعة حيث أعلنت مجموعة من محال بيع الأسماك عن وجود أجود أنواع الأسماك، حيث قاموا بتخفيض سعر كيلو سمك الشبار الأخضر من ١٥٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها للكيلو وتم تخفيض سعر كيلو السمك البوري من ١٢٠ جنيها إلى ٧٠ جنيها، وتم تخفيض سعر السمك البلطي من ١٢٠ جنيها للكيلو إلى ٨٠ جنيها للكيلو وتم تخفيض كيلو سمك السردين من ١٥٠ جنيها إلى ٨٠ جنيها للكيلو.