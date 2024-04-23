اليوم.. «إسكان النواب» تناقش مشاكل الصرف الصحي بالأقصر

تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد الفيومي، لمناقشة 7 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• 3 طلبات للنائب محمد بهجت الصـن، بشأن، عدم توفير الاعتماد المالي اللازم لاستكمال شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أرمنت الحيط وتوابعها بمحافظة الأقصر، ووجود عيوب هندسية بمحطة مياه غرب النيل- غرب الأقصر- محافظة الأقصر، مما أدى إلى عدم تغذية مدينة القرنة الجديدة من هذه المحطة، وعدم ربط منطقة القرنة الجديدة بخط تغذية محطة غرب النيل بمحافظة الأقصر.

• طلبي النائب أحمـد إدريس، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي وتوقف بعض مشروعات الصرف الصحي بقرى ونجوع محافظة الأقصر، وعدم تجديد محطات مياه الشرب، وكذا ارتفاع قيمة فواتير مياه الشرب ببعض قرى ومدن محافظة الأقصر.

• طلب النائبة أماني إميـل الشعولي، بشأن عدم الانتهاء من مشروع عدد (30) عمارة سكنية بمدينة الطود- محافظة الأقصر.

• طلب النائبة زينب السلايمي، بشأن عدم نهو إجراءات البدء في تخطيط وإنشاء مدينة إسنا الجديدة وتحديد المنطقة الصناعية بها – محافظة الأقصـر.