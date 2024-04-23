اليوم.. «نقل النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة

تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• طلب النائب كمال أبو جليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز إطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز إطسا والوحدات المحلية.

• طلبي النائب محمد نجيب خالد: بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة/الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، والتأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.

• طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء فى تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوى وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.

• طلبي النائب محمود العزب: بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها/ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، والحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر/المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.

• طلب النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن تهالك معظم طرق مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/أبو قراميط/ منشية عزت، والسرس/الدفرية، والسرس/غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمى الآمديد، وبعض الطرق الأخرى.