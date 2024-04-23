الأهلي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للإعلان عن «راع جديد»

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًّا في الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن راعٍ جديد ينضم إلى قائمة رعاة النادي خلال الثلاث السنوات القادمة.

يحضر المؤتمر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومسئولي الراعي الجديد وعدد من نجوم فريق الكرة والفرق الرياضية.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة مازيمبي الجمعة القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ومازيمبي في العاشرة مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.

ويغيب الخماسي المصاب، محمد الشناوي وياسر وديانج والشحات وإمام عن مباراة الأهلي ومازيمبي، ولكن يتحدد موقفهم من المشاركة في مباراة الإسماعيلي بناءً على الفحص الطبي الذي سيخضع له الخماسي، لتحديد موقفهم من اللحاق بمباراة الإسماعيلي أو استمرار غياب البعض منهم عن تلك المباراة.

ويعاني الشناوي من خلع في الكتف ويغيب منذ فبراير الماضي، وهي نفس الإصابة التي أبعدت إمام عاشور قرابة شهر عن الأهلي، بينما يعاني ياسر إبراهيم من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، واليو ديانج من الإصابة في غضروف الركبة وإجراء عملية جراحية، بينما يعاني حسين الشحات من شرخ في عظمة الوجه منذ مباراة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقترب أكثر من لاعب من الانتظام في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة، واللحاق بمباراة الإسماعيلي في الدوري، أبرزهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم واليو ديانج، لكن سيتحدد موقف حسين الشحات وإمام عاشور في وقت لاحق.