متحدث العمل يكشف تفاصيل زيارة الوزير إلى سيناء

كشف عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، تفاصيل زيارة الوزير حسن محمد شحاتة، الى سيناء، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وفعاليات الجولة التي توفر فرص عمل للشباب بما يتم اعتباره ثمرة من ثمار الاستقرار السياسي والاقتصادي داخل مصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، أن الوزير سيتم استقباله من قبل محافظ جنوب سيناء ضمن الزيارة القصيرة جدا، والتي تشمل فعالياتها تسليم عقود عمل لذوي الهمم فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة العمل بدمج ذوي الهمم فى سوق العمل.

وتابع المتحدث باسم وزارة العمل، أن هناك سياسة تقوم الوزارة باتباعها وهي سياسة الحصر والتدريب والتشغيل، حيث إنه منذ بداية عام 2023 وحتى الآن تم تعيين ما يقرب من 14 ألف شخص من ذوي الهمم.

وأشار المتحدث باسم وزارة العمل، إلى أنه في الشهرين الماضيين فقط تم تعيين ما يقرب من 1400 شخص من ذوي الهمم، لافتا إلى أن اليوم سيتم تسليم 80 عقد عمل لذوي الهمم معظمها فى مجال السياحة، وهناك مجموعة من ذوي الهمم لا تستطيع العمل وبالتالي سيكون له علاقة بالتكنولوجيا والطهي وغيرها.