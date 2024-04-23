بلومبرج: "الأذرع المفتوحة" لروسيا تزيد من مخاطر زعيم كوريا الشمالية

أكد مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون كوريا الشمالية، جيونج باك، أن "الأذرع المفتوحة" لروسيا تجاه كوريا الشمالية يمكن أن تزيد من مخاطرة الزعيم الكوري الشمالي عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الموجهة إلى كوريا الجنوبية وصادرات الأسلحة إلى الخارج، فضلًا عن مساعدة بيونج يانج وتجاهل الدعوات الأمريكية للعودة إلى المفاوضات النووية.

وأضاف المسئول الأمريكي أنه في سياق تعزيز العلاقات مع روسيا، قد تصبح سياسات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أكثر جرأة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وفي يناير الماضي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العمل يجري بنشاط لتنفيذ الاتفاقات بين كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار كيم جونج أون إلى أن العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الديمقراطية تتعزز.

ووفقا له، فإن شعب كوريا الديمقراطية يولي اهتماما كبيرا للعلاقات مع روسيا.