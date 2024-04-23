اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة «زراعة النواب»

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة 4 طلبات إحاطة.

وتناقش خلال اجتماعها الأول طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصري، آية فوزى فتى، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزي أراضي الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الزريقي ومنشية الإخوة بمركزي السنبلاوين، وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

وتناقش خلال اجتماعها الثاني: طلب الإحاطة المقدم من النائب أسامة أنور المصري، بشأن استغلال المساحات الواقعة في نهايات الترع والمصارف التي أدى الزحف العمراني إلى عدم استخدامها بمركز أبو حمص محافظة البحيرة في مشروعات النفع العام.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبدة صديق، بشأن تضرر زراع مركزي العياط والبدرشين بمحافظة الجيزة من عدم وصول مياه الري لأراضيهم نتيجة صرف المخلفات على بعض الترع والمصارف وعدم استمرارية أعمال التطهير.