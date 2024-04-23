الأرصاد: موجة شديد الحرارة تضرب البلاد اليوم وذروتها غدا وتنصح بشرب المياه

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة، بداية من اليوم الثلاثاء، ولمدة ثلاثة أيام حتى الخميس المقبل وتكون ذروتها الأربعاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تقارب درجة الحرارة اليوم 40 درجة مئوية لتسجل الـ40 درجة فى الظل بالفعل غدا الأربعاء.

ونصحت الأرصاد المواطنين يجب الإكثار من تناول السوائل الباردة، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وارتداء غطاء للرأس للحماية من آشعة الشمس، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة فاتحة اللون.

وأوضحت الأرصاد أن البلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة فيسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الشرقية.

كما تنشط الرياح اليوم الثلاثاء على مناطق من شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية هناك.