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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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اليوم.. طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد وحار على السواحل الشمالية الشرقية وطقس معتدل الحرارة ليلا  وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. 

كما يشهد الثلاثاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية على مناطق من غرب البلاد . 

 ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وعلى السواحل الشمالية 38 للعظمى والصغرى 25 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 25 وعلى شمال  الصعيد 40 للعظمى والصغرى 24 درجة، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 26 درجة.

اليوم الثلاثاء حالة الطقس الارصاد