أسعار العملات اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 48.0876 جنيه للشراء، مقابل 48.2263 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 51.1268 جنيه للشراء، مقابل 51.2934 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 59.2007 جنيه للشراء، مقبل 59.3906 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 52.7335 جنيه للشراء، مقابل 52.9087 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 31.0684 جنيه للشراء، مقابل 31.1640 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصينى نحو 6.6384 جنيه للشراء، مقابل 6.6583 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 12.8200 جنيه للشراء، مقابل 12.8576 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 155.9768 جنيه للشراء، 156.4771 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 13.0929 جنيه للشراء ، مقابل 13.1314 جنيه للبيع.

كما سجل سعر دينار البحرين نحو: 127.5365 جنيه للشراء ، مقابل 127.9177 جنيه للبيع.

وسجل ريال عماني نحو 124.8900 جنيه للشراء، مقابل 125.2630 جنيه للبيع.

وسجل ريال قطري نحو 13.1783 جنيه للشراء، مقابل 13.2272 جنيه للبيع.

وسجل دينار أردني نحو 67.7291 جنيه للشراء، مقابل 68.1162 جنيه للبيع.