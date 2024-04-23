أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024

انخفضت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 23 أبريل 2024، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 3,577 جنيها للبيع، مقابل 3,600 جنيه للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 3,130 جنيها للبيع، مقابل 3,150 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2,683 جنيها للبيع، مقابل 2,700 جنيه للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2,087 جنيه للبيع، مقابل 2,100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 25,040 جنيه للبيع، مقابل 25,200 جنيه للشراء.

وسجلت سعر الأونصة نحو 111,249 جنيه للبيع، مقابل 111,960 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الكيلو نحو 3,577,143 جنيه للبيع، مقابل 3,600,000 جنيه للشراء.