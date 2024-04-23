الرئيس الإقليمي يفتتح الألعاب المغربية بحضور نجوم الرياضة والسياسة

افتتح المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والشريفة سمية الوزاني رئيس الأولمبياد الخاص المغربي، الألعاب الوطنية المغربية الـ11 بحضور عدد من نجوم الرياضة والسياسة المغربية بالصالة المغطاة بمراكش، وتستمر الألعاب حتى يوم 26 أبريل الجاري، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة ومدرب، وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في ألعاب القوى كممثل عن المنطقة

حضر حفل الافتتاح والي جهة مراكش – آسفي، فريد شوراق، وممثلي مختلف القطاعات الحكومية الشريكة، وممثلي الشركاء والداعمين، فضلا عن عدد من الوجوه الرياضية من أبرزهم اللاعب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم عبد العزيز بودربالة سفير الأولمبياد الخاص المغربي، والعدّاءة الأولمبية الدولية نزهة بدوان .

وأوضح الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي عقب الافتتاح لوكالة الأنباء المغربية بأن “المملكة تشهد تطورا مهما في جميع المجالات الرياضية”، معبرا عن إعجابه بالافتتاح “الرائع”، الذي عرف أداء النشيد الوطني، وتقديم استعراض من طرف الجمعيات المشاركة وفقرة غنائية لمجموعة “فناير”، فضلا عن لوحات فنية للمتطوعين من مختلف الدول الإفريقية.

وتشهد الألعاب المغربية مشاركة أزيد من 44 جمعية من مختلف جهات المملكة من أجل التباري في 12 لعبة فردية، إضافة إلى البرنامج الصحي الذي يتوخى فحص المشاركين بالمجان في 7 تخصصات طبية، وبرنامج المدارس الذي يهدف إلى خلق فرص التفاعل والتعارف بين أبطال الأولمبياد وتلاميذ المدارس.

من جانبه، أبرز عبد العزيز بودربالة أن هذه التظاهرة تشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في الميدان الاجتماعي والتربوي والفني، مشيرا إلى أنها مناسبة لترسيخ قيم الأولمبياد الخاص المغربي.

يشار إلى أن الألعاب المغربية تشمل تنظيم “البرنامج الصحي” بمستشفى شريفة المحلي بمراكش، الذي سيتم من خلاله إجراء فحوصات طبية لفائدة جميع المشاركين، في تخصصات طب العيون وجراحة الأسنان وطب الأذن والحنجرة والطب الرياضي والتغذية، تحت إشراف طاقم طبي متخصص تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

كما سيتم بمناسبة انعقاد هذه الألعاب الوطنية، تنظيم مائدة مستديرة حول “القادة الرياضيين”، باعتبارها فرصة لتبادل الخبرات والتذكير بقيم وأهداف الأولمبياد الخاص المغربي، فضلا عن إقامة مؤتمر حول العائلات بهدف تسليط الضوء على الأدوار التكميلية بين الرياضة والأسر.