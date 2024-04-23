اليوم.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي شبكة فساد وزارة الري

تستكمل اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بشبكة فساد وزارة الري لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.