لبنان.. شهيد جراء قصف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، بسقوط شهيد بعد استهداف طيران الجيش الإسرائيلي سيارة في محيط بلدة عدلون قرب منطقة أبو الأسود جنوب لبنان.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شنت طائرات الجيش الإسرائيلي غارة جوية على أطراف بلدة بنت جبيل وعلى حرش يارون جنوب لبنان.

وأمس الإثنين، أعلن حرب الله اللبناني استهداف تجهيزات تجسسية في موقعي الوزاني وحانيتا التابعين للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقال حزب الله اللبناني أن مقاتليه قاموا بقصف مقر قيادة لواء المشاة الثالث الإسرائيلي التابع للفرقة 91 في ‏قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردًا على ‏اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبية والمنازل.