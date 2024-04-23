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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تايوان تسجل أكثر من 200 زلزال وهزة ارتدادية خلال الـ 24 ساعة الماضية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان أكثر من 218 زلزالًا وهزة ارتدادية خلال اليوم الماضي.

بدأت هذه السلسلة من الزلازل بتسجيل هزة بقوة 5.5 درجة مساء الاثنين الساعة 17:08 بالتوقيت المحلي (09:08 بتوقيت غرينتش)، وتلا ذلك تسجيل العديد من الهزات، وبلغت قوة الزلزالين الأقوى منها 6.0 و6.3 درجات.

حتى الآن، لم ترد تقارير عن وقوع أضرار كبيرة جراء هذه الهزات.

وتأتي هذه الهزات بعد أسابيع قليلة من وقوع زلزال بقوة 7.2 درجة في تايوان في 3 أبريل، الذي أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة أكثر من 1100 آخرين.

ووفقًا لتقارير وكالة الأنباء المركزية في تايوان، فإن عدد الوفيات جراء زلزال 3 أبريل بلغ 10 أشخاص، فيما أصيب 1106 آخرون بجروح.

وتشير الإحصاءات إلى أن الهزات الأرضية كانت أكثر تركيزًا في مقاطعة هوالين مقارنة بالمناطق الأخرى في الجزيرة، حيث شهدت هذه المقاطعة زلزالًا مدمرًا بقوة 6.5 درجة في فبراير 2018، أودى بحياة 16 شخصًا وأصاب 285 آخرين.

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