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الثلاثاء 23 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

"فكري " يهنئ البابا تواضروس الثاني لحصوله على الدكتوراة الفخرية

القس رفعت فكري
القس رفعت فكري
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بعث  القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، والأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم برقية هنأ من خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة حصوله على الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجاءت نص البرقية كالآتي:  

قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 
يسعدني أن أهنئ قداستكم بحصولكم على الدكتوراة الفخرية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لدوركم الكبير في نشر المحبة والسلام 
حفظكم الله ورعاكم 
ودمتم ذخرا للكنيسة والوطن 
القس رفعت فكري سعيد 
الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط 
رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي

القس رفعت فكري سعيد رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي الأمين المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط قداسة البابا تواضروس الثاني الدكتوراة الفخرية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري