قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا استهدف حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق نار بشكل مكثف من الزوارق الحربية الإسرائيلية على شواطئ البحر في مدينة خان يونس.

واستشهد اليوم الشاب الفلسطيني شادي عيسى جلايطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا.

وفي مخيمي عقبة جبر وعين سلطان اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيمين، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.

كما نفذت طائرات الاحتلال غارة جوية استهدفت بها منطقة محيط وادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، أطلقت الآليات الإسرائيلية النار بشكل مكثف على عدة مناطق داخل المدينة .