قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بشكل مكثف شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة جوية على جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ونفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد اليوم الشاب الفلسطيني شادي عيسى جلايطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا.

وفي مخيمي عقبة جبر وعين سلطان اندلعت اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيمين، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.