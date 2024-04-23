الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية على جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، نفذت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفًا استهدف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستشهد اليوم الشاب الفلسطيني شادي عيسى جلايطة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مدينة أريحا.

وشهد مخيمي عقبة جبر وعين سلطان اليوم، اشتباكات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيمين، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال.

كما شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا على شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.