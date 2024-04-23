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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

6.6 تريليون جنيه للمصروفات العامة في الموازنة الجديدة

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شمل البيان المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، المقرر القائه من وزير المالية الدكتور محمد معيط، اليوم الثلاثاء، إجمالى مصروفات الحكومة العامة والذي بلغ نحو 6.6 تريليون جنيه.

وذلك بعدما تم إضافة الهيئات الاقتصادية، فيما بلغت الإيرادات بدون احتساب العلاقة الموازنية المتبادلة بين الموازنة العامة للدولة، وموازنات الــ59 هيئة عامة اقتصادية نحو 5.3 تريليون جنيه للعام المالى 2024/2025.

كما شمل البيان المالي نسب الإيرادات الضريبية والتي بلغت 38.2% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و11.8% من الناتج المحلى الإجمالي.

بينما بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 61.8% من إجمالى إيرادات الحكومة العامة و19.2% من الناتج المحلى الإجمالى.

واستهدفت الحكومة في الموازنة الجديدة تحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة بنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والفائض الأولى لموازنة الحكومة العامة 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى.

بينما بلغ العجز الكلى للموازنة العامة للدولة 7.3% من الناتج المحلى الإجمالى، والعجز الكلى لموازنة الحكومة العامة 7.7% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

الموازنة الجديدة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024 2025 وزير المالية الدكتور محمد معيط