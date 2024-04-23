البرلمان البريطاني يقر قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

أقر البرلمان البريطاني قانونًا مثيرًا للجدل يسمح للحكومة بترحيل طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير نظامي إلى رواندا.

وبعد عدة تعديلات ومناقشات بين أعضاء مجلس اللوردات ومجلس العموم، تمت الموافقة على النص النهائي دون إضافة تعديلات إضافية.

ورفض النواب تعديلًا يهدف لإعفاء المساعدين الأفغان وغيرهم الذين ساعدوا القوات البريطانية في الخارج.



وكانت المملكة المتحدة قد وقعت اتفاقية مع رواندا في أبريل 2022 لترحيل الأشخاص غير الشرعيين أو طالبي اللجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم. ووفقًا لبيانات حكومية نقلتها "بي بي سي"، وصل أكثر من 45 ألف مهاجر بقوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي إلى بريطانيا خلال عام 2022، وهو أعلى عدد من المهاجرين الواصلين خلال عام واحد منذ بداية تسجيل المهاجرين غير الشرعيين عام 2018.