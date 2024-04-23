نتائج اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2024

شهد اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال والنساء منافسات قوية من قبل اللاعبين استعدادًا للتأهل للربع النهائي.

تأهل إلى الدور الربع نهائي كل من اللاعب بول كول المصنف الثاني عالميًا من نيوزيلاندا، واللاعبين مصطفى عسل المصنف الرابع عالميًا، واللاعب كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالميا، واللاعب على أبو العينين المصنف الثالث عشر عالميًا من مصر.

وفي السيدات فازت كل من اللاعبتين نوران جوهر المصنفه الثانية عالميًا، واللاعبة نور الطيب المصنفة الخامسة عالميًا من مصر، واللاعبة جورجينا كندي المصنفة السادسة عالميًا من إنجلترا، واللاعبة اوليفيا ويفر المصنفة السابعة عالميًا من الولايات المتحدة.

نتائج مباريات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA 2024 للرجال:

فاز اللاعب بول كول المصنف الثاني عالميًا من نيوزيلاندا على اللاعب غريغوري مارش المصنف الثالث والثلاثون عالميًا من فرنسا بثلاث أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4/ 11-5 / 11-8 / 11-2.

وفاز اللاعب كريم عبدالجواد المصنف الخامس عالميا من مصر على اللاعب جريج لوبان المصنف الثاني والعشرون عالميًا من سكوتلاندا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/2-11/3-11/ 7-11.

كما فاز اللاعب علي ابو العنين المصنف الثالث عشر عالميًا من مصر على اللاعب مروان الشوربجي المصنف التاسع عالميًا من انجلترا بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:13-11/ 13-11 / 4-11/ 11-6

وفاز اللاعب مصطفى عسل المصنف الرابع عالميًا من مصر على اللاعب ديميتري شتاينمان المصنف الثامن والعشرون عالميًا من سويسرا، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 11-3/ 11-7.

نتائج مباريات اليوم الرابع من بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA 2024 للسيدات:

فازت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا من مصر علي اللاعبة امينة عرفي المصنفه الثالثة عشر عالميًا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي: 11-8/ 11-3/ 9-11 / 11-5.

وفازت اللاعبة جورجينا كندي المصنفه السادسه عالميًا من انجلترا على اللاعبة ايرا ازمان المصنفة الرابع والاربعون عالميًا بثلاث أشواط، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي: 11-8/ 11-5/ 11-6.

كما فازت اللاعبة نور الطيب المصنفه الخامسه عالميًا من مصر على اللاعبة سارة جين بيري المصنفه السابع عشر عالميًا من انجلترا، وجاءت نتيجة الاشواط كالاتي:11-3/ 11-9/11-8.

وفازت اللاعبة اوليفيا فيتشر المصنفه السابعة عالميًا من الولايات المتحدة علي اللاعبة ملك خفاجي المصنفة السابع والثلاثون عالميًا من مصر بثلاث اشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجه الاشواط كالاتي:11-0/ 8-11/ 11-6/ 11-2.