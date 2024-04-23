إعادة فتح طريق "الخارجة – الداخلة" بعد رفع حطام تصادم 3 شاحنات عملاقة بالوادي الجديد

تمكنت معدات فوسفات مصر بوزارة البترول بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز الخارجة ووحدة المرور، منذ قليل، من اعادة فتح طريق " الخارجة – الداخلة" بعد رفع آثار حطام تصادم 3 شاحنات عملاقة أسفرت عن وفاة سائق شاحنة واصابة 2 آخرين.

ودفعت شركة فوسفات مصر بوزارة البترول، بمجرد حدوث الحادث بمعدات ثقيلة وأوناش مع سيارات دفاع مدني واسعاف تابعة لموقع فوسفات أبو طرطور للمساهمة في رفع آثار حادث تصادم 3 شاحنات عملاقة بمنطقة الكيلو 55 بطريق " الخارجة – الداخلة " بالقرب من مدخل المشروع والمعروف باسم " فوسفات أبو طرطور" تنفيذا لتوجيهات المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر بسرعة التدخل لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية بالطريق.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق.

وكان قد لقى شخص مصرعه، فيما أصيب أخران، في حادث مروري، في الساعة الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة.

تبين تصادم 3 تريلات نقل عملاقة بطريق " الخارجة – الداخلة " بمنطقة الكيلو 55 من الطريق بالقرب من مشروع فوسفات أبو طرطور أسفر عن وفاة الشاب إبراهيم يوسف مصطفى 27 عاما من محافظة أسيوط

واصابة كل من أبو العلا احمد على 35 عامًا، مقيم بمحافظة أسيوط، محمد على بيومي 38 عامًا مقيم بمحافظة أسيوط.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت جثة المتوفي والمصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.