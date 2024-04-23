فلسطين.. زوارق الاحتلال تقصف شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة

شنت زوارق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قصفًا على شواطئ بحر منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عين السلطان تزامنًا مع اقتحام مخيم عقبة جبر في أريحا، واندلعت كواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام المخيم، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة مواطنين اثنين برصاص قوات الاحتلال.

وأمس الإثنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا من بلدة طمون، جنوب طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية.

كما أطلق مستوطنون إسرائيليون الرصاص الحي اتجاه منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية، شمال غرب نابلس، وتتعرض البلدة بشكل متكرر لاعتداءات المستعمرين واقتحامات قوات الاحتلال.

وأصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند جسر حلحول شمال مدينة الخليل، وتم نقلهم إلى مستشفي في المدينة.