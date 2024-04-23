إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيمي عقبة جبر، وعين السلطان، جنوب وشمال مدينة أريحا.

وأفادت مصادر صحية بإصابة فتى برصاصة في الصدر، ووصفت إصابته بالخطيرة، في مخيم عقبة جبر.

وقالت مصادر محلية، إنه جرى اقتحام المخيمين بالتزامن من قبل قوات الاحتلال التي داهمت وفتشت عددا من المنازل.

واندلعت مواجهات واشتباكات متفرقة بين قوات الاحتلال ومجموعات من المواطنين، وسط دعوات عبر مكبرات المساجد للتصدي لعمليات الاقتحام الاسرائيلية للمخيمين.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.