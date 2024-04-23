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الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

عصابة جلب الحبيب ورد المطلقات في قبضة مباحث الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شخصين المتهمان بالنصب على المواطنين بأعمال الدجل والشعوذة والترويج لجلب الحبيب ورد المطلقات بمنطقة بولاق الدكرور غرب المحافظة.

كانت قد وردت معلومات اكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، مفادها قيام شخصين بممارسة أعمال الدجل والشعوذة متخذين من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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