مصرع طفل سقط من الطابق العاشر ببولاق الدكرور

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة في واقعة سقوط طفل من الطابق العاشر بدائرة القسم، أن الطفل أختل توازنه ولا شبهة جنائية في الواقعة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طفل من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو طفل 4 سنوات داخل الشقة السكنية محل سكنه بالطابق العاشر اختل توازنه وسقط جثة هامدة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.